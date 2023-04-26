***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.04.2023 23:00
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımının ve Esas Sözleşme Değişikliğinin Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 19.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Esas Sözleşme Değişikliği 26.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Amendment to Article 6 of Articles of Association.pdf
EK: 2 230126_SPK Onay Yazisi ve Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141484
BIST
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|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
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|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
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|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
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|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
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|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
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|BRKO
|4,06
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|ISBTR
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|EREGL
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|ASTOR
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|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
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|EKGYO
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|772.704.495
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|YKBNK
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|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
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|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
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|18:05
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|Dolar
|19,4178
|19,4241
|% 0,00
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|Euro
|21,4364
|21,4604
|% 0,69
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|Sterlin
|24,1388
|24,2599
|% 0,43
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|Frank
|21,7014
|21,8321
|% 0,06
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|Riyal
|5,1621
|5,1880
|% -0,02
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|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-8,34
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|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-5,14
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|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.095
|9.295
|6,00
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|Yarım
|4.439
|4.538
|3,00
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|Çeyrek
|2.226
|2.286
|5,00
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|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|-0,13
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|Gümüş Gr.
|15,52
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|B. Petrol
|77,78
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