***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 19.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 27.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Esas Sözleşme Değişikliği 27.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 28.04.2023 tarihinde 10821 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Amendment to Article 6 of Articles of Association.pdfEK: 2 230126_SPK Onay Yazisi ve Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142913BIST