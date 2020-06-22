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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

22.06.2020 11:47
GÜNCEL HABERLER



***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Haluk GÖRGÜN'ün, Başkan Vekilliği'ne Celal Sami TÜFEKCİ’nin seçilmesine, Murahhas Aza olarak Haluk GÖRGÜN ve Celal Sami TÜFEKCİ’nin seçilmesine karar verilmiştir. Yetkilerin içeriği ile ilgili detay esas sözleşmede yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852254


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