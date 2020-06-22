***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Haluk GÖRGÜN'ün, Başkan Vekilliği'ne Celal Sami TÜFEKCİ’nin seçilmesine, Murahhas Aza olarak Haluk GÖRGÜN ve Celal Sami TÜFEKCİ’nin seçilmesine karar verilmiştir. Yetkilerin içeriği ile ilgili detay esas sözleşmede yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852254BIST