***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2020 15:25
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.01.2014 tarihinde yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uygun şekilde Şirketimiz sermayesinin %25'ini aşan bir bedel karşılığı olarak toplam sorumluluk limiti 55.000.000,- ABD Doları olan Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi 17.07.2020 tarihinden 04.08.2020 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860250
BIST
15:13118.827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 19,07
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
15:136,8622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8638
En Düşük
6,8486
15:137,8419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8450
En Düşük
7,7990
15:13398,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,28
|Açılış
|: 398,61
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
398,70
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|20.959.971
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.604.584
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,51
|6.447.162
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|BFREN
|551,40
|6.449.668
|% 9,99
|
|MRGYO
|2,21
|8.437.930
|% -4,33
|
|AYEN
|6,08
|13.308.421
|% -4,10
|
|BASCM
|4,24
|142.157
|% -3,64
|
|TSPOR
|4,52
|209.183.901
|% -3,42
|
|BRMEN
|1,81
|3.080.929
|% -3,21
|
|SASA
|14,21
|1.234.798.047
|% 8,31
|
|GARAN
|7,95
|736.122.856
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,29
|692.297.487
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,76
|487.382.156
|% 5,31
|
|ASELS
|32,62
|428.458.764
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,29
|692.297.487
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,76
|487.382.156
|% 5,31
|
|TSKB
|1,26
|126.647.815
|% -0,79
|
|GARAN
|7,95
|736.122.856
|% -0,38
|
|IHLGM
|1,83
|164.561.666
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5827
|8,6257
|% -0,02
|
|Frank
|7,2612
|7,3049
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8239
|1,8331
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|9,74
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.610
|10,70
|
|Tam
|2.667
|2.678
|11,00
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|5,40
|
|Çeyrek
|649
|656
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,01
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,30
|