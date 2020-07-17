***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.01.2014 tarihinde yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uygun şekilde Şirketimiz sermayesinin %25'ini aşan bir bedel karşılığı olarak toplam sorumluluk limiti 55.000.000,- ABD Doları olan Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi 17.07.2020 tarihinden 04.08.2020 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860250BIST