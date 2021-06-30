***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 21:32
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.06.2021 tarihli toplantısında
- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Haluk GÖRGÜN'ün, Başkan Vekilliği'ne Alpaslan KAVAKLIOĞLU'nun seçilmesine,
- Murahhas Aza olarak Yavuz ÇELİK ve Mustafa Murat ŞEKER'in seçilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945302
BIST
18:051.356
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
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|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
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|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
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|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
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|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
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|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
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|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
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|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
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|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
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|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
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|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
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|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
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|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
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|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
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|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
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|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
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|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
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|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
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|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
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|18:05
|Alış
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|%
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|Dolar
|8,7019
|8,7094
|% -0,28
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|Euro
|10,3171
|10,3287
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,9839
|12,0440
|% -0,57
|
|Frank
|9,3681
|9,4245
|% -0,78
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|Riyal
|2,3151
|2,3268
|% -0,27
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.769
|1.769
|8,20
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|Altın Gr.
|495
|495
|0,77
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|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
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|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
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|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
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|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
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|Gümüş.Ons
|26,09
|26,14
|0,35
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|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,06
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|B. Petrol
|74,63
|74,63
|0,35
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