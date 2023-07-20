***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2023 11:48
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELSAN'ın teknoloji geliştirme faaliyetlerindeki etkinliğini ve kapasitesini daha da artırmak ve geleceğin teknolojilerine kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda odaklanmak maksadıyla Ar-Ge Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerin Sektör Başkanlıklarının bünyesine alınmasına yönelik organizasyon değişikliğine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı olarak atanması nedeniyle görevinden ayrılan Prof. Dr. Hakan KARATAŞ'ın yerine Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı görevine Destek Hizmetleri Direktörü Mehmet ARTAR'ın atanmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173738
BIST
'
14:306.657
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 85,80
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.565
En Yüksek
6.678
14:3026,9038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1186
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
14:3030,2302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2228
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
14:301.716,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 13,76
|Açılış
|: 1.716,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler14:28
|SDTTR
|164,00
|182.208.455
|% 9,99
|
|KLRHO
|17,83
|148.051.666
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,16
|13.558.432
|% 9,99
|
|OYAYO
|28,00
|46.103.202
|% 9,98
|
|EDIP
|18,97
|23.775.251
|% 9,97
|
|EUYO
|16,41
|15.843.033
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|14.799.581
|% -9,96
|
|RALYH
|78,25
|116.918.393
|% -9,06
|
|MAALT
|580,10
|65.070.860
|% -5,04
|
|UZERB
|240,00
|1.125.740
|% -4,00
|
|THYAO
|226,30
|6.789.712.993
|% 1,21
|
|ASTOR
|86,80
|4.881.429.249
|% 6,44
|
|EKGYO
|8,57
|3.691.311.507
|% 2,76
|
|ASELS
|73,50
|3.144.737.121
|% 2,65
|
|AKBNK
|25,28
|2.876.218.119
|% 1,04
|
|EKGYO
|8,57
|3.691.311.507
|% 2,76
|
|ODAS
|9,48
|1.736.151.046
|% 6,40
|
|YKBNK
|13,30
|2.003.694.091
|% 0,61
|
|IHYAY
|1,13
|137.060.887
|% -1,74
|
|AKBNK
|25,28
|2.876.218.119
|% 1,04
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|4,56
|
|Altın Gr.
|1.714
|1.715
|12,26
|
|Cumhuriyet
|11.523
|11.697
|17,00
|
|Tam
|11.246
|11.398
|22,00
|
|Yarım
|5.623
|5.725
|11,00
|
|Çeyrek
|2.811
|2.863
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,78
|21,81
|0,15
|
|B. Petrol
|79,80
|79,80
|0,34
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:42PENTA
Yüzde 5.45 oranında artışla 29.78 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 964, 701 adet işlem
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 80, 39 artarak (% 1.12 ) 7, 289
-
14:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ODAS, YKBNK
-
14:41XU100
Endeks 6, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 77, 949.00 milyon TL de
-
14:40ASTOR
Yüzde 6.44 oranında artışla 86.80 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 919, 538 adet işlem