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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.07.2023 11:48
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ASELSAN'ın teknoloji geliştirme faaliyetlerindeki etkinliğini ve kapasitesini daha da artırmak ve geleceğin teknolojilerine kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda odaklanmak maksadıyla Ar-Ge Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerin Sektör Başkanlıklarının bünyesine alınmasına yönelik organizasyon değişikliğine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı olarak atanması nedeniyle görevinden ayrılan Prof. Dr. Hakan KARATAŞ'ın yerine Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı görevine Destek Hizmetleri Direktörü Mehmet ARTAR'ın atanmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173738


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