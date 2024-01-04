***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde, Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Behcet KARATAŞ, 05.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) Genel Müdürü olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232668BIST