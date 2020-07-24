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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.07.2020 09:36
GÜNCEL HABERLER


29.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.140.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.280.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 605.454.545,454 605.454.545,454 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 Nâma
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 534.545.454,546 534.545.454,546 100,00000 B Grubu B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 1.140.000.000 1.140.000.000,000 100,00000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.07.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020
SPK Başvuru Tarihi 10.07.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 23.07.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı kâr dağıtımı kapsamında, sermayesinin 1.140.000.000 TL'den 2.280.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861505


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KONYA 413,80 10.712.454 % 9,99  
FRIGO 32,58 1.057.156 % 9,99  
PKENT 652,10 847.730 % 9,98  
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Sterlin 8,6920 8,7356 % 0,03  
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Altın Gr. 417 417 1,51  
Cumhuriyet 2.711 2.735 11,70  
Tam 2.792 2.807 12,00  
Yarım 1.355 1.373 5,90  
Çeyrek 680 687 2,90  
Gümüş.Ons 22,62 22,66 0,03  
Gümüş Gr. 4,97 4,98 0,01  
B. Petrol 43,08 43,08 -0,25  
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