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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.06.2023 18:16
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kâr Dağıtımı Kapsamında Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.280.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 4.560.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 1.210.909.090,908 1.210.909.090,908 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 Nâma
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 1.069.090.909,092 1.069.090.909,092 100,00000 B Grubu B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 2.280.000.000 2.280.000.000,000 100,00000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.06.2023
SPK Başvuru Tarihi 13.06.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, kâr dağıtımı kapsamında tamamı geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere, sermayenin 2.280.000.000 TL'den 4.560.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158750


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