***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kâr Dağıtımı Kapsamında Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.280.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 4.560.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 1.210.909.090,908 1.210.909.090,908 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 NâmaB Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 1.069.090.909,092 1.069.090.909,092 100,00000 B Grubu B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 2.280.000.000 2.280.000.000,000 100,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.06.2023SPK Başvuru Tarihi 13.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz, kâr dağıtımı kapsamında tamamı geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere, sermayenin 2.280.000.000 TL'den 4.560.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158750BIST