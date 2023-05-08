***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHALUK GÖRGÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.03.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi IGG Aselsan Integrated Systems LLC Yönetim Kurulu Üyesi, Sasad Yönetim Kurulu Üyesi, BARQ Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bilimler Akademisi Asosiye Üyesi, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Ve Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Ostim Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclis Başkanı, İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ALPASLAN KAVAKLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -YAVUZ ÇELİK Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 19.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi / ÜyeTURAN EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Ostim Yatırım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031920 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi/Başkan, Denetimden Sorumlu Komite/ÜyeMEHMET FATİH KACIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SALİH KUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi / ÜyeİBRAHİM ÖZKOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.05.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031920 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkan, Denetimden Sorumlu Komitesi / ÜyeNURŞEN SARI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi C Tech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031920 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite / BaşkanMUSTAFA MURAT ŞEKER Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 29.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı, Ankara Uzay Havacılık İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148181BIST