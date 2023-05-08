Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.05.2023 17:59
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HALUK GÖRGÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.03.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi IGG Aselsan Integrated Systems LLC Yönetim Kurulu Üyesi, Sasad Yönetim Kurulu Üyesi, BARQ Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bilimler Akademisi Asosiye Üyesi, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Ve Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Ostim Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclis Başkanı, İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ALPASLAN KAVAKLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
YAVUZ ÇELİK Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 19.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi / Üye
TURAN EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Ostim Yatırım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031920 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi/Başkan, Denetimden Sorumlu Komite/Üye
MEHMET FATİH KACIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
SALİH KUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi / Üye
İBRAHİM ÖZKOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.05.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031920 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkan, Denetimden Sorumlu Komitesi / Üye
NURŞEN SARI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi C Tech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031920 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite / Başkan
MUSTAFA MURAT ŞEKER Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 29.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı, Ankara Uzay Havacılık İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148181


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.562
Değişim :  3,66% |  161,18
Açılış :  4.433  
Önceki Kapanış :  4.401  
En Yüksek
4.578 En Düşük
4.374
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 9,68 414.296.052 % 10,00  
KAPLM 76,45 10.134.422 % 10,00  
BURVA 33,04 33.372.851 % 9,99  
BURCE 75,40 48.875.915 % 9,99  
OSMEN 65,55 5.727.519 % 9,98  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 19,5010 19,5055 % -0,04  
Euro 21,5013 21,5108 % 0,05  
Sterlin 24,5649 24,6881 % -0,04  
Frank 21,8464 21,9780 % 0,07  
Riyal 5,1850 5,2110 % -0,06  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 2.028 2.029 10,97  
Altın Gr. 1.272 1.272 5,51  
Cumhuriyet 9.231 9.371 19,00  
Tam 9.182 9.416 5,23  
Yarım 4.545 4.630 1,00  
Çeyrek 2.252 2.301 -7,00  
Gümüş.Ons 25,65 25,69 0,00  
Gümüş Gr. 16,08 16,09 -0,03  
B. Petrol 76,89 76,89 1,59  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru