***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHALUK GÖRGÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Savunma Sanayii Başkanı, BARQ Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bilimler Akademisi Asosiye Üyesi, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Ostim Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ALPASLAN KAVAKLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, ASFAT Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -YAVUZ ÇELİK Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 19.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi / ÜyeTURAN EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Ostim Yatırım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031920 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi/Başkan, Denetimden Sorumlu Komite/ÜyeSALİH KUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi / ÜyeİBRAHİM ÖZKOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.05.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031920 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkan, Denetimden Sorumlu Komitesi / ÜyeNURŞEN SARI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi C Tech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031920 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite / BaşkanMUSTAFA MURAT ŞEKER Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 29.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı, Ankara Uzay Havacılık İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET AKYOL GENEL MÜDÜR ve GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TÜBİTAK SAGE YÖNETİM KURULU ÜYESİ, NATO SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANİZATION SET PANEL ÜYESİ, ASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, BARQ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, SASAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SAHA İSTANBUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TOBB TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS ÜYESİ, SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHTACATÇILARI BİRLİĞİ (SSI) YÖNETİM KURULU ÜYESİYUNUS POYRAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici DİREKTÖR -MEHMET ARTAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici DİREKTÖR -NUH YILMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici DİREKTÖR DASAL HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİTAHA YÜCEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ÜRTEMM YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TEKNOHAB YÖNETİM KURULU ÜYESİMUSTAFA YAMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR ULAK HABERLEŞME A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİMUHAMMET MUSTAFA AKKUL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR ASELSAN BİLKENT MİKRONANO A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, MİKROELEKTRONİK MÜDÜRLER KURULU BAŞKANIBEHCET KARATAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis DİREKTÖR BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, KAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING YÖNETİM KURULU ÜYESİMEHMET ÇELİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Akademisyen YÖNETİM KURULU DANIŞMANI, EĞİTİM VE TEKNİK DANIŞMANLIK, PROJE TEKNİK YÖNETİCİLİĞİ CUMHURBAŞKANLIĞI BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ, TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ASLİ ÜYESİ, ASELSANNET MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI, ASELSAN SİVAS HASSAS OPTİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimiİç kontrol sistemiRisk yönetim sistemiTeftiş birimiAraştırma birimiBilgi sistemleriBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiASELSAN BAKÜ ŞİRKETİ Haberleşme Cihazları 1.601.978,00 1.601.978,00 AZN 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)ASELSANNET ELEKTRONİK VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. Haberleşme Sistemleri 100.000.000,00 100.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)ASELSAN MALAYSIA SDN. BHD. Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri 100,00 100,00 MYR 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)ASELSAN GLOBAL DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. Dış Ticaret İşlemleri 250.000,00 250.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)ASELSAN UKRAINE LLC. Pazarlama ve İş Geliştirme 8.410.730,00 8.410.730,00 UAH 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)MİKROELEKTRONİK ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME TASARIM VE TİCARET LTD.ŞTİ. Elektronik Sanayi / Tümleşik Devre Tasarımı 2.000.000,00 1.700.000,00 TRY 85 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)ASELSAN SİVAS HASSAS OPTİK SAN. VE TİC. A.Ş. Görünür Hassas Optik 13.000.000,00 10.400.000,00 TRY 80 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ Her nevi silah ve silah sistemlerinin araştırma, tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetleri 470.000.000,00 239.700.000,00 TRY 51 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)ULAK HABERLEŞME A.Ş. Mobil haberleşme sistemleri ve geniş bant haberleşme cihazlarının tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetleri 64.000.000,00 32.640.000,00 TRY 51 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. Arttırılmış gerçeklik, yapay zeka, simülasyon yazılımları olmak üzere araştırma, tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetleri 250.000,00 127.500,00 TRY 51 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)TÜYAR MİKROELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yarı İletken ve Benzeri Teknolojik Malzemeleri İçeren Mikro ve Nano Boyutlu Aygıtlar 17.462.500,00 8.905.875,00 TRY 51 Bağlı OrtaklıkASELSAN BİLKENT MİKRO NANO A.Ş. Her Nevi Yarı-İletken ve Benzeri Teknolojik Malzemeleri İçeren Mikro ve Nano Boyutlu Aygıtların Üretimi 33.000.000,00 16.500.000,00 TRY 50 İştirakEHSİM ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK TİCARET A.Ş. Elektronik Harp ve Taktik Komuta Kontrol Sistemleri 250.000,00 125.000,00 TRY 50 İştirakIGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC Uzaktan Komutalı Sistemlerin Üretim/Test/Bakım-Onarım ve Pazarlama Faaliyetleri 20.000.000,00 9.800.000,00 AED 49 İştirakKAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING LLP Elektronik Cihaz ve Sistemlerin Üretilmesi, Geliştirilmesi ve Bakım-Onarım Faaliyetleri 7.070.000.000,00 3.464.300.000,00 KZT 49 İştirakASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD. Gece Görüş ve Termal Görüntüleme Cihazları 2.500.000,00 1.225.000,00 JOD 49 İştirakDASAL HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Havacılık Teknolojileri 226.000.000,00 110.740.000,00 TRY 49 İştirakBARQ QSTP LLC. Komuta ve kontrol sistemleri, termal ve gece görüş kamerası, kripto, uzaktan komutalı silah sistemleri 1.000.000,00 480.000,00 QAR 48 İştirakİSTANBUL FİNANS VE TEKNOLOJİ ÜSSÜ A.Ş. Finansal teknoloji geliştirme bölgesinin yönetilmesi ve işletilmesi 45.000.000,00 20.000.000,00 TRY 44,44 İştirakTR EĞİTİM VE TEKNOLOJİ A.Ş. İnsan Kaynakları Çalışmaları, Danışmanlık ve Eğitim 19.600.000,00 6.860.000,00 TRY 35 İştirakROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş Füze, Roket ve Güdümlü Mühimmatlar 1.005.841.568,00 149.838.564,00 TRY 14,9 İştirakTEKNOHAB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİM A.Ş. Teknoloji geliştirme bölgesinin yönetilmesi ve işletilmesi 46.000.000,00 6.000.000,00 TRY 13,04 İştirakASPİLSAN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Her nevi pil üretimi, elektrikli cihaz ve uçak aküsü üretimi 4.498.740.000,00 4.498.740,00 TRY 1 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185773BIST