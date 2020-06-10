***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
10.06.2020 10:30
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/06/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
ASELSAN ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) arasında Yoğun Bakım Solunum Cihazı ile ilgili olarak 09/06/2020 tarihinde ürün üretim sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN'a toplam 31.315.000 ABD Doları tutarında "Orta Seviye Yoğun Bakım Mekanik Ventilatörü" siparişi verilmiştir.
Sözleşme kapsamında teslimatlar 2020 yılı içinde tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850458
BIST
11:26110.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 841,38
|Açılış
|: 109.600
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|Önceki Kapanış
|: 109.237
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110.322
En Düşük
109.392
11:266,7900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0070
|Açılış
|: 6,8030
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|Önceki Kapanış
|: 6,8180
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6,8071
En Düşük
6,7765
11:267,7227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0127
|Açılış
|: 7,7150
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|Önceki Kapanış
|: 7,7150
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7,7251
En Düşük
7,6879
11:26375,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,74
|Açılış
|: 375,26
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|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
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|NIBAS
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|FORMT
|3,97
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|HURGZ
|1,52
|1.227.002
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,71
|8.805
|% -9,52
|
|KRGYO
|3,22
|1.948.005
|% -5,01
|
|EKGYO
|1,94
|535.373.948
|% 3,74
|
|ASELS
|32,38
|500.473.088
|% 2,34
|
|GARAN
|8,24
|318.756.135
|% 0,73
|
|VESTL
|14,98
|215.029.929
|% 7,93
|
|BIZIM
|18,84
|208.595.263
|% 4,55
|
|EKGYO
|1,94
|535.373.948
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,47
|181.149.208
|% 5,76
|
|ISGYO
|1,93
|144.848.669
|% 6,04
|
|KARSN
|2,06
|148.508.776
|% 1,48
|
|KRDMD
|2,65
|167.126.578
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6422
|8,6855
|% 0,24
|
|Frank
|7,1407
|7,1837
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8031
|1,8122
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|4,93
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.429
|2.459
|3,30
|
|Tam
|2.501
|2.527
|-0,30
|
|Yarım
|1.220
|1.231
|1,70
|
|Çeyrek
|610
|617
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
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|B. Petrol
|40,49
|40,49
|-0,69
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