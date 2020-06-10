***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıUluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%0Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%0İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih09/06/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.AçıklamalarASELSAN ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) arasında Yoğun Bakım Solunum Cihazı ile ilgili olarak 09/06/2020 tarihinde ürün üretim sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN'a toplam 31.315.000 ABD Doları tutarında "Orta Seviye Yoğun Bakım Mekanik Ventilatörü" siparişi verilmiştir.Sözleşme kapsamında teslimatlar 2020 yılı içinde tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850458BIST