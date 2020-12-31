***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
31.12.2020 14:25
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Savunma Sanayii Başkanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%50,8
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%51,7
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
31/12/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
ASELSAN A.Ş. ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi ile ilgili olarak 31.12.2020 tarihinde toplam 308.692.989,- TL tutarında sözleşme değişikliği imzalanmıştır.
İşbu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2024 yılına kadar tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896034
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:24
|MAALT
|111,10
|41.351.191
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|76.068.601
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.132.059
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.132.059
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.204.085.595
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,30
|2.466.180.913
|% 2,68
|
|ARZUM
|24,62
|1.204.085.595
|% -9,95
|
|SISE
|7,34
|1.190.047.762
|% 0,82
|
|GARAN
|10,32
|856.673.152
|% -0,48
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|ZOREN
|2,81
|594.283.525
|% 4,07
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|ZOREN
|2,81
|594.283.525
|% 4,07
|
|SISE
|7,34
|1.190.047.762
|% 0,82
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|EKGYO
|2,14
|283.787.500
|% -0,47
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|ISGYO
|2,51
|271.636.989
|% 8,66
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|TSKB
|1,79
|197.496.903
|% -0,56
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|15:24
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,4319
|7,4375
|% 0,74
|
|Euro
|9,1156
|9,1319
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,1022
|10,1528
|% 0,78
|
|Frank
|8,3851
|8,4356
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9716
|1,9815
|% 0,48
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-0,21
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|Altın Gr.
|451
|452
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.988
|3.066
|45,36
|
|Yarım
|1.444
|1.483
|21,94
|
|Çeyrek
|724
|741
|10,97
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,48
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,01
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|B. Petrol
|51,13
|51,13
|-0,50
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