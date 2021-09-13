***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
13.09.2021 09:56
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurt İçi Bir Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0,00
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,00
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
13/09/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
ASELSAN ile yurt içi bir müşteri arasında Akıllı Şehir Projeleri kapsamında, toplam bedeli 379.074.326,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022 yılında gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963334
BIST
10:551.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.440
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|Önceki Kapanış
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1.444
En Düşük
1.435
10:558,4643
En Yüksek
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|: 0,10%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,4307
10:559,9829
En Yüksek
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|: -0,29%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 486,11
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488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler10:55
|YEOTK
|38,96
|7.531.474
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|4.793.536
|% 9,97
|
|DITAS
|18,54
|10.063.395
|% 9,96
|
|ORCAY
|17,33
|20.370.545
|% 9,96
|
|NIBAS
|11,86
|10.050.783
|% 9,92
|
|KTSKR
|86,45
|56.644.323
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,73
|10.328.335
|% -8,08
|
|DOGUB
|6,48
|4.824.415
|% -7,69
|
|TGSAS
|16,30
|6.203.471
|% -6,86
|
|SELGD
|6,91
|3.923.860
|% -4,03
|
|GARAN
|9,43
|423.037.699
|% -0,63
|
|KOZAL
|103,50
|227.518.769
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,50
|169.079.805
|% 0,81
|
|KOZAA
|16,33
|160.708.678
|% 5,02
|
|EREGL
|18,14
|131.801.857
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,50
|169.079.805
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,84
|96.438.568
|% -1,08
|
|GARAN
|9,43
|423.037.699
|% -0,63
|
|TSKB
|1,29
|43.382.532
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,63
|123.400.477
|% -0,18
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4625
|8,4643
|% 0,10
|
|Euro
|9,9761
|9,9829
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,6529
|11,7114
|% -0,12
|
|Frank
|9,1515
|9,2066
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2486
|2,2598
|% 0,04
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,15
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,38
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|3,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-2,75
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,32
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,40
|73,40
|0,48
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