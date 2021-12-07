***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
07.12.2021 11:15
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Savunma Sanayii Başkanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%51,8
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%46,5
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
07/12/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam 700.000.000,- TL ve 85.000.000,- ABD Doları bedel ile bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2026 yılları arasında gerçekleşecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981380
BIST
11:292.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 22,86
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:2913,6270
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1369
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:2915,3955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1784
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
11:29783,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 9,40
|Açılış
|: 783,78
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:29
|BAGFS
|13,97
|10.838.900
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.229.825
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.230.960
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.457.591
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.136.566
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,17
|65.954.357
|% -7,14
|
|SISE
|14,79
|1.606.373.359
|% 0,82
|
|THYAO
|20,12
|1.539.755.921
|% 4,79
|
|ASELS
|23,88
|1.189.232.390
|% 3,47
|
|GARAN
|11,96
|957.759.979
|% 1,10
|
|KRDMD
|9,79
|773.588.445
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,64
|702.565.297
|% 1,96
|
|SISE
|14,79
|1.606.373.359
|% 0,82
|
|GARAN
|11,96
|957.759.979
|% 1,10
|
|KRDMD
|9,79
|773.588.445
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,24
|97.092.965
|% 1,64
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6200
|13,6270
|% 1,01
|
|Euro
|15,3721
|15,3955
|% 1,17
|
|Sterlin
|18,0059
|18,0962
|% 1,10
|
|Frank
|14,7053
|14,7939
|% 1,22
|
|Riyal
|3,6252
|3,6434
|% 1,14
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|1,64
|
|Altın Gr.
|784
|784
|9,32
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,50
|