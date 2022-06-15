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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

15.06.2022 09:45
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurt Dışı Müşteri
Var
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BIST En Aktif Hisseler10:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 67,00 1.766.153 % 9,93  
SMART 5,50 6.870.939 % 3,38  
AYES 20,00 503.638 % 2,46  
IHYAY 0,64 489.600 % 1,59  
PKART 17,20 2.970.808 % 1,59  
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10:01 Alış Satış %  
Dolar 17,2599 17,2657 % 0,01  
Euro 18,0992 18,1210 % 0,62  
Sterlin 20,6989 20,8027 % 0,20  
Frank 17,2153 17,3190 % 0,24  
Riyal 4,5860 4,6090 % -0,07  
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10:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 11,63  
Altın Gr. 1.010 1.010 6,25  
Cumhuriyet 6.715 6.816 -34,00  
Tam 6.714 6.822 34,00  
Yarım 3.296 3.337 17,00  
Çeyrek 1.652 1.669 9,00  
Gümüş.Ons 21,23 21,25 0,19  
Gümüş Gr. 11,78 11,79 0,10  
B. Petrol 122 122 0,47  
Seans Raporu 10:01
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