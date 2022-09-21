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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

21.09.2022 14:54
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Uluslararası Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0,00
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,00
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
21/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak aviyonik sistemleri kapsayan, toplam bedeli 31.807.273,61 ABD Doları tutarında bir satış sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında gerçekleştirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064490


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ULUUN 25,08 510.067.707 % 10,00  
KMPUR 49,72 120.721.273 % 10,00  
ISKUR 847.000,00 847.000 % 10,00  
ORMA 36,54 966.250 % 9,99  
AKSEN 32,66 751.290.302 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,3371 18,3501 % 0,13  
Euro 18,0795 18,1181 % 0,49  
Sterlin 20,6159 20,7193 % 0,10  
Frank 18,6275 18,7397 % -1,39  
Riyal 4,8595 4,8839 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.671 1.671 -2,76  
Altın Gr. 987 987 0,32  
Cumhuriyet 6.636 6.736 -23,00  
Tam 6.667 6.772 -24,00  
Yarım 3.248 3.306 -14,00  
Çeyrek 1.629 1.652 -8,00  
Gümüş.Ons 19,48 19,52 -0,06  
Gümüş Gr. 11,52 11,53 -0,02  
B. Petrol 90,80 90,80 0,97  
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