***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
11.05.2023 12:18
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%1
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%3
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
11/05/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında tank sistemlerine yönelik 11.05.2023 tarihinde, toplam bedeli 197.461.309,- Avro ve 1.396.082.556,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2027 yıllarında gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150397
BIST
14:124.736
En Yüksek
|Değişim
|: 5,38%
|| 241,65
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.751
En Düşük
4.492
14:1219,5552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
14:1221,4159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0284
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,3408
14:121.277,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.277,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.271,10
BIST En Aktif Hisseler14:12
|HALKB
|11,33
|453.076.087
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|310.113.718
|% 10,00
|
|OZRDN
|13,97
|4.436.690
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|7.962.594
|% 10,00
|
|YAPRK
|38,18
|4.381.608
|% 9,97
|
|GENTS
|5,13
|36.207.530
|% -10,00
|
|DURDO
|33,30
|4.898.397
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|3.820.378
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|16.737.064
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,28
|831.235.350
|% -9,94
|
|ISCTR
|13,98
|4.115.438.304
|% 9,05
|
|KCHOL
|96,10
|2.824.640.995
|% 9,39
|
|YKBNK
|11,39
|2.332.728.007
|% 8,58
|
|THYAO
|131,90
|2.327.675.260
|% 4,02
|
|SISE
|38,58
|1.801.949.372
|% 5,01
|
|ISCTR
|13,98
|4.115.438.304
|% 9,05
|
|YKBNK
|11,39
|2.332.728.007
|% 8,58
|
|SKBNK
|2,38
|261.375.856
|% 6,25
|
|AKBNK
|18,08
|1.712.553.881
|% 7,56
|
|EKGYO
|5,62
|532.841.692
|% 3,12
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5499
|19,5552
|% 0,09
|
|Euro
|21,4112
|21,4159
|% -0,13
|
|Sterlin
|24,5611
|24,6843
|% -0,09
|
|Frank
|21,7880
|21,9193
|% -0,35
|
|Riyal
|5,1990
|5,2251
|% 0,13
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.031
|2.032
|1,29
|
|Altın Gr.
|1.276
|1.276
|0,91
|
|Cumhuriyet
|9.351
|9.492
|18,00
|
|Tam
|9.295
|9.551
|2,68
|
|Yarım
|4.593
|4.732
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.290
|2.359
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,66
|-0,29
|
|B. Petrol
|76,81
|76,81
|0,40
|
Seans Raporu
14:12
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14:27HLGYO
Yüzde 9.46 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 039, 177 adet işlem
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14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 135, 81 artarak (% 3.36 ) 4, 181
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14:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, OZRDN, AVHOL, HALKB, YAPRK, ALFAS, KRGYO, MEGAP, KLSYN
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14:26
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