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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

22.09.2023 10:37
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0,00
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,00
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
22/09/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faali
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ADGYO 30,14 3.854.153 % 10,00  
ISBTR 321.084,00 2.568.672 % 10,00  
TARKM 253,20 46.108.986 % 9,99  
YEOTK 232,30 834.896.172 % 9,99  
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Altın Ons 1.927 1.927 6,96  
Altın Gr. 1.682 1.682 7,71  
Cumhuriyet 11.299 11.469 -24,00  
Tam 11.109 11.190 0,00  
Yarım 5.571 5.618 0,00  
Çeyrek 2.777 2.809 0,00  
Gümüş.Ons 23,69 23,72 0,30  
Gümüş Gr. 20,69 20,73 0,31  
B. Petrol 93,65 93,65 0,35  
Seans Raporu 11:58
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