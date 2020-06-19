***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.06.2020 20:14
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarihli toplantısında
- Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak İbrahim ÖZKOL (Bşk.), Ercümend ARVAS (Üye) ve Turan EROL'un (Üye) seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak Ercümend ARVAS (Bşk.), Celal Sami TÜFEKCİ (Üye) ve Salih KUL'un (Üye) seçilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Müdürü Pınar ÇELEBİ'nin (Üye) seçilmesine,
- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak Turan EROL (Bşk.) ve Salih KUL'un (Üye) seçilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852188
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0073
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0246
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
18:05383,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,78
|Açılış
|: 383,65
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
384,25
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4398
|8,4821
|% -0,62
|
|Frank
|7,1705
|7,2137
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|18,48
|
|Altın Gr.
|383
|383
|3,54
|
|Cumhuriyet
|2.490
|2.505
|18,80
|
|Tam
|2.555
|2.569
|17,30
|
|Yarım
|1.245
|1.256
|9,40
|
|Çeyrek
|624
|629
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,05
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|0,77
|
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