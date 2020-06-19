***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarihli toplantısında- Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak İbrahim ÖZKOL (Bşk.), Ercümend ARVAS (Üye) ve Turan EROL'un (Üye) seçilmesine,- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak Ercümend ARVAS (Bşk.), Celal Sami TÜFEKCİ (Üye) ve Salih KUL'un (Üye) seçilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Müdürü Pınar ÇELEBİ'nin (Üye) seçilmesine,- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak Turan EROL (Bşk.) ve Salih KUL'un (Üye) seçilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852188BIST