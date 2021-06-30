***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.06.2021 21:33
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.06.2021 tarihli toplantısında
- Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Nurşen SARI (Bşk.), Ercümend ARVAS (Üye) ve Turan EROL'un (Üye) seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak Ercümend ARVAS (Bşk.), Mustafa Murat ŞEKER (Üye), Yavuz ÇELİK (Üye) ve Salih KUL'un (Üye) seçilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Müdürü Pınar ÇELEBİ'nin (Üye) seçilmesine,
- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak Turan EROL (Bşk.), Yavuz ÇELİK (Üye) ve Salih KUL'un (Üye) seçilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945303
BIST
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|FADE
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|65.352.054
|% 10,00
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|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
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|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
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|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
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|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
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|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
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|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
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|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
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|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
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|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
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|GARAN
|8,30
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|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
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|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
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|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
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|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
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|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
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|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
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|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
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|TSKB
|1,28
|132.368.102
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|AKBNK
|5,28
|470.448.544
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|18:05
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|Dolar
|8,7029
|8,7109
|% -0,26
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|Euro
|10,3201
|10,3319
|% -0,63
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|Sterlin
|11,9859
|12,0460
|% -0,55
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|Frank
|9,3682
|9,4247
|% -0,78
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|Riyal
|2,3152
|2,3268
|% -0,27
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.769
|1.769
|8,20
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|Altın Gr.
|495
|495
|0,77
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|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
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|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
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|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
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|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
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|Gümüş.Ons
|26,09
|26,14
|0,35
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|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,06
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|B. Petrol
|74,63
|74,63
|0,35
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