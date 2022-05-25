***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.05.2022 tarihli toplantısında- Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Nurşen SARI (Bşk.), İbrahim ÖZKOL (Üye) ve Turan EROL'un (Üye) seçilmesine,- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak İbrahim ÖZKOL (Bşk.), Yavuz ÇELİK (Üye), Salih KUL (Üye) ve Mustafa Murat ŞEKER'in (Üye) seçilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Müdürü Pınar ÇELEBİ'nin (Üye) seçilmesine,- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak Turan EROL (Bşk.), Salih KUL (Üye) ve Yavuz ÇELİK'in (Üye) seçilmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032522BIST