***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.05.2022 22:03
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.05.2022 tarihli toplantısında
- Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Nurşen SARI (Bşk.), İbrahim ÖZKOL (Üye) ve Turan EROL'un (Üye) seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak İbrahim ÖZKOL (Bşk.), Yavuz ÇELİK (Üye), Salih KUL (Üye) ve Mustafa Murat ŞEKER'in (Üye) seçilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Müdürü Pınar ÇELEBİ'nin (Üye) seçilmesine,
- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak Turan EROL (Bşk.), Salih KUL (Üye) ve Yavuz ÇELİK'in (Üye) seçilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032522
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 43,10
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
18:0516,3292
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2534
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
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16,4540
En Düşük
16,0430
18:0517,4670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1704
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
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17,5870
En Düşük
17,2406
18:05973,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,09
|Açılış
|: 973,32
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
979,18
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|27,06
|5.487.181
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|543.372.341
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|63.096.251
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|54.243.025
|% 9,95
|
|LIDFA
|8,29
|36.861.402
|% 9,95
|
|SELVA
|8,46
|38.309.443
|% -10,00
|
|MEPET
|4,07
|25.164.006
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|34.253.689
|% -9,82
|
|KAPLM
|64,00
|16.347.772
|% -9,80
|
|NUGYO
|5,55
|128.650.662
|% -9,46
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 1,19
|
|SISE
|21,04
|3.103.774.665
|% 6,16
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|ASELS
|23,66
|1.601.751.463
|% 2,60
|
|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 1,56
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 5,29
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3169
|16,3261
|% 1,56
|
|Euro
|17,4342
|17,4726
|% 1,02
|
|Sterlin
|20,4703
|20,5729
|% 1,74
|
|Frank
|16,9088
|17,0107
|% 1,30
|
|Riyal
|4,3377
|4,3594
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-11,23
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,77
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:58UNLU
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 428 adet işlem
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Yüzde 5.04 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 453, 832 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
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17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
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17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem