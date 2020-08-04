***ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ASELS]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDayanak varlığı Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) olan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde gerçekleştirilen özsermaye hali uyarlamalarına ilişkin duyuru ekte yer almaktadır.Önemle duyurulur.Saygılarımızla,VİOPhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865078BIST