***ASELS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 10:25
***ASELS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985043
BIST
15:041.767
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -37,20
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
15:0411,0221
En Yüksek
|Değişim
|: -9,58%
|| -1,1678
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
15:0412,5432
En Yüksek
|Değişim
|: -9,37%
|| -1,2969
|Açılış
|: 12,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
15:04642,13
En Yüksek
|Değişim
|: -9,28%
|| -65,67
|Açılış
|: 642,13
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler15:04
|PENTA
|359,70
|31.067.394
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|12.799.793
|% 9,98
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|GLCVY
|12,18
|28.247.678
|% 9,24
|
|DZGYO
|2,34
|84.276.151
|% -10,00
|
|GSDHO
|2,70
|157.573.666
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.237.676
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,81
|2.780.519.863
|% -0,59
|
|SISE
|12,78
|2.161.520.184
|% -3,77
|
|EREGL
|24,76
|1.704.908.774
|% -2,67
|
|TUPRS
|142,90
|1.255.196.124
|% -4,54
|
|THYAO
|18,69
|1.244.299.658
|% -1,01
|
|YKBNK
|3,53
|1.019.104.205
|% 1,44
|
|GARAN
|11,81
|2.780.519.863
|% -0,59
|
|SISE
|12,78
|2.161.520.184
|% -3,77
|
|ODAS
|1,38
|200.054.550
|% 0,73
|
|DOHOL
|2,66
|386.151.117
|% -4,32
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0204
|11,0221
|% -9,58
|
|Euro
|12,4702
|12,5432
|% -9,37
|
|Sterlin
|14,7972
|14,8714
|% -8,96
|
|Frank
|11,9583
|12,0304
|% -9,54
|
|Riyal
|2,9332
|2,9480
|% -9,46
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|0,47
|
|Altın Gr.
|629
|629
|-78,49
|
|Cumhuriyet
|4.151
|4.214
|-691,00
|
|Tam
|4.209
|4.351
|-586,65
|
|Yarım
|2.034
|2.105
|-283,78
|
|Çeyrek
|1.020
|1.052
|-141,89
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|-0,97
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|0,24
|