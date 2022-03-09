***ASELS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2022 16:59
***ASELS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008732
BIST
16:542.041
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 30,04
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
16:5414,6820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2314
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6820
En Düşük
14,4349
16:5416,2233
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 0,4189
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,2233
En Düşük
15,7698
16:54937,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -16,42
|Açılış
|: 937,56
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
937,48
BIST En Aktif Hisseler16:52
|GZNMI
|16,94
|404.646
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,27
|296.271.600
|% 9,97
|
|SASA
|55,80
|2.269.331.036
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|432.657
|% 9,94
|
|HLGYO
|1,71
|69.082.014
|% 9,62
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|RYSAS
|4,30
|14.658.831
|% -6,11
|
|EUHOL
|2,77
|19.711.798
|% -5,78
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|THYAO
|26,04
|4.551.230.429
|% 2,92
|
|KRDMD
|14,33
|3.019.533.836
|% -1,78
|
|SASA
|55,80
|2.269.331.036
|% 9,95
|
|KOZAL
|140,50
|1.851.357.743
|% -2,84
|
|SISE
|13,09
|1.653.870.154
|% 1,39
|
|YKBNK
|3,73
|839.710.676
|% 3,04
|
|KRDMD
|14,33
|3.019.533.836
|% -1,78
|
|ODAS
|1,50
|292.533.096
|% 5,63
|
|DOHOL
|3,08
|536.482.734
|% 6,57
|
|THYAO
|26,04
|4.551.230.429
|% 2,92
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6688
|14,6791
|% 1,58
|
|Euro
|16,1688
|16,1906
|% 2,44
|
|Sterlin
|19,2368
|19,3333
|% 1,86
|
|Frank
|15,7402
|15,8350
|% 1,54
|
|Riyal
|3,8989
|3,9184
|% 1,47
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.997
|-54,53
|
|Altın Gr.
|942
|942
|-12,04
|
|Cumhuriyet
|6.244
|6.338
|-5,00
|
|Tam
|6.219
|6.379
|2,27
|
|Yarım
|3.006
|3.086
|1,10
|
|Çeyrek
|1.508
|1.543
|0,54
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-4,64
|
Seans Raporu
16:52
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17:07ENKAI
Yüzde 6.53 oranında artışla 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 598, 647 adet işlem
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17:06KLGYO
Yüzde 8.05 oranında artışla 0.94 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 357, 115 adet işlem
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17:05XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 31, 808.00 milyon TL de
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17:05CLEBI
Yüzde 5.56 oranında artışla 187.90 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 539 adet işlem
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17:04TAVHL
Yüzde 4.59 oranında artışla 32.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 663, 791 adet işlem