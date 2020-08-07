***ASELS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
07.08.2020 09:23
***ASELS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 05.08.2020 tarihinde başlayan % 100 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 07.08.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866285
BIST
11:30999
En Yüksek
|Değişim
|: -3,44%
|| -35,59
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
999
11:307,3384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1098
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3445
En Düşük
7,2144
11:308,6865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0741
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7001
En Düşük
8,5597
11:30485,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,72
|Açılış
|: 485,14
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.511.358
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|30.272.016
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|92.485.995
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|188.004
|% 9,85
|
|KARTN
|494,10
|5.965.920
|% -10,00
|
|CEMAS
|1,35
|31.231.444
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|5.073.377
|% -10,00
|
|IHGZT
|2,16
|646.129
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,61
|1.282.357
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,72
|694.293.065
|% -8,99
|
|SISE
|5,77
|453.677.952
|% 0,35
|
|ASELS
|14,53
|360.151.404
|% -4,85
|
|GARAN
|6,32
|327.384.988
|% -2,32
|
|AKBNK
|4,57
|253.628.619
|% -2,77
|
|EKGYO
|1,72
|694.293.065
|% -8,99
|
|TSKB
|0,99
|100.783.876
|% -4,81
|
|SISE
|5,77
|453.677.952
|% 0,35
|
|KRDMD
|2,44
|160.659.060
|% -5,79
|
|YKBNK
|1,99
|119.456.866
|% -3,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5627
|9,6106
|% 1,00
|
|Frank
|7,9904
|8,0386
|% 1,01
|
|Riyal
|1,9468
|1,9566
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.061
|-2,51
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,94
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,60
|
|Yarım
|1.604
|1.692
|14,60
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,36
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,03
|45,03
|-0,06
|
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