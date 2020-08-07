Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ASELS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

07.08.2020 09:23
GÜNCEL HABERLER



***ASELS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [ASELS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 05.08.2020 tarihinde başlayan % 100 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 07.08.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866285


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:30999
Değişim :  -3,44% |  -35,59
Açılış :  1.030  
Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
1.036 En Düşük
999
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 41,68 1.511.358 % 9,97  
GLRYH 18,23 30.272.016 % 9,95  
EKIZ 10,29 958.925 % 9,94  
RTALB 51,85 92.485.995 % 9,90  
FADE 2,90 188.004 % 9,85  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5627 9,6106 % 1,00  
Frank 7,9904 8,0386 % 1,01  
Riyal 1,9468 1,9566 % 1,34  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.060 2.061 -2,51  
Altın Gr. 485 485 5,94  
Cumhuriyet 3.357 3.407 238,00  
Tam 3.304 3.511 50,60  
Yarım 1.604 1.692 14,60  
Çeyrek 804 851 7,30  
Gümüş.Ons 28,32 28,36 -0,58  
Gümüş Gr. 6,69 6,70 -0,03  
B. Petrol 45,03 45,03 -0,06  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru