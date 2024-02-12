***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde yer alan,Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi 6427 Ada 2 Parsel'de kayıtlı, 41.077,68 metrekare arsamızda,yapılacak Villa ve Konut projemize ilişkin %45 Arsa sahibine, %55 Müteahhit firmaya olacak şekilde,Yönetim Kurulu Kararı ile Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248923BIST