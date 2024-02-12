***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2024 18:12
***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyetinde yer alan,
Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi 6427 Ada 2 Parsel'de kayıtlı, 41.077,68 metrekare arsamızda,
yapılacak Villa ve Konut projemize ilişkin %45 Arsa sahibine, %55 Müteahhit firmaya olacak şekilde,
Yönetim Kurulu Kararı ile Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248923
BIST