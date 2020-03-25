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***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

25.03.2020 20:19
GÜNCEL HABERLER



***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2020-17.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.03.2020
Tescil Tarihi
17.03.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
23.03.2020-10042
Açıklamalar

Şirketimizin 17.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Denetim Komitesinin uygun görüşü doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) bağımsız denetçi olarak seçimi onaylanmış, 17.03.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 23.03.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832227


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