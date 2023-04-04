***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. (Grant Thorton)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 31.03.2023 Tarihinde gerçekleştirilen 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak, Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. (GRANT THORTON)' nin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131421BIST