***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.04.2023 11:19
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. (Grant Thorton)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2023 Tarihinde gerçekleştirilen 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak, Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. (GRANT THORTON)' nin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131421
BIST
13:124.897
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 57,27
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.912
En Düşük
4.831
13:1219,2295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0464
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2335
En Düşük
19,1668
13:1221,0427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1104
|Açılış
|: 21,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,0525
En Düşük
20,8927
13:121.225,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.225,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.226,94
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler13:11
|METRO
|1,87
|152.907.405
|% 10,00
|
|MARKA
|14,74
|18.845.637
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|35.208.426
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|6.216.702
|% 9,98
|
|ATSYH
|102,80
|3.792.600
|% 9,95
|
|EKSUN
|85,65
|1.570.973.448
|% -9,98
|
|AKFYE
|14,49
|773.371.085
|% -6,46
|
|GMTAS
|8,82
|25.927.878
|% -5,97
|
|SDTTR
|120,80
|719.642.368
|% -5,77
|
|ULAS
|11,94
|3.500.650
|% -5,54
|
|TUPRS
|82,45
|1.657.133.685
|% 2,26
|
|THYAO
|123,40
|1.622.818.869
|% 2,15
|
|EKSUN
|85,65
|1.570.973.448
|% -9,98
|
|ASTOR
|47,56
|1.266.066.783
|% -3,45
|
|EREGL
|35,48
|999.063.767
|% 0,51
|
|METRO
|1,87
|152.907.405
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,63
|181.859.027
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,33
|393.255.073
|% 1,61
|
|AKFYE
|14,49
|773.371.085
|% -6,46
|
|ISCTR
|12,27
|524.525.557
|% 0,66
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2224
|19,2310
|% 0,25
|
|Euro
|21,0315
|21,0469
|% 0,55
|
|Sterlin
|23,9625
|24,0827
|% 0,84
|
|Frank
|20,9920
|21,1185
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1119
|5,1376
|% 0,20
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-1,40
|
|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|0,50
|
|Cumhuriyet
|8.324
|8.450
|70,00
|
|Tam
|8.337
|8.421
|20,00
|
|Yarım
|4.087
|4.120
|9,00
|
|Çeyrek
|2.044
|2.060
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,87
|14,90
|0,09
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,65
|