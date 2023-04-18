***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz,Yönetim Kurulumuzca kabul edilen Bilgilendirme Politikası ilişikte yer almaktadır. Ayrıca kurumsal internet sitemiz olan www.astoras.com.tr adresinde kamuya açıklanması yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139649BIST