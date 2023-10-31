***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz2023 Yılı 3.Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet RaporuKamuoyuna ve yatırımcılara duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212657BIST