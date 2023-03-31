***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 07.03.2023Genel Kurul Tarihi 31.03.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe SİNCANAdres ASO 2 ve 3 Alcı Osb Mahallesi 2001. Cadde No:3 TemelliGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,8 - 2022 yılında gerçeklesen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2022 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi,11 - 2022 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 06.02.2023 tarihinde 10 ili etkileyen depremlere yönelik olarak toplumsal dayanışma amaçlı bağışların onaylanması ve 2023 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Bilanço Kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,14 - Dilek ve görüşler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 Olağan Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2022 Genel Kurul Ek Açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirket'imizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2023 saat 10:00'da gerçekleştirilmiştir. Alınan kararlara ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 ASTOR A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 3 GK İç Yönerge.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130224BIST