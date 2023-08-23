***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
23.08.2023 19:41
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29.Maddesi uyarınca hazırlanan, Şirketimiz paylarının halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların 30.06.2023 tarihi itibarıyla gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin değerlendirmeleri içeren rapor ekte yer almaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188830
BIST
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17:137.638
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 35,67
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:1325,7770
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -1,4123
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:1328,1114
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -1,4149
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:131.586,53
En Yüksek
|Değişim
|: -5,24%
|| -87,71
|Açılış
|: 1.586,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:11
|ONCSM
|202,40
|127.350.422
|% 10,00
|
|GARAN
|54,45
|6.563.568.293
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|29.816.252
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|291,70
|2.511.710.953
|% -11,07
|
|KAYSE
|48,60
|2.223.902.640
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|209.934.249
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|336.914.513
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|181.265.728
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,84
|13.959.914.590
|% 9,35
|
|ISCTR
|18,14
|13.016.822.134
|% 8,04
|
|THYAO
|237,20
|12.198.318.246
|% -1,04
|
|AKBNK
|30,20
|11.017.302.413
|% 9,18
|
|KLSER
|116,20
|10.361.263.797
|% -8,79
|
|YKBNK
|16,84
|13.959.914.590
|% 9,35
|
|ISCTR
|18,14
|13.016.822.134
|% 8,04
|
|EKGYO
|8,61
|4.989.590.039
|% -4,12
|
|SKBNK
|4,14
|2.080.685.253
|% 5,34
|
|AKBNK
|30,20
|11.017.302.413
|% 9,18
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6731
|25,7770
|% -5,19
|
|Euro
|27,8299
|28,1114
|% -4,79
|
|Sterlin
|32,4089
|32,5714
|% -6,00
|
|Frank
|29,0525
|29,2275
|% -5,80
|
|Riyal
|6,8337
|6,8680
|% -5,41
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|4,35
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|-89,15
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.754
|11.039
|-325,00
|
|Yarım
|5.394
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.688
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,06
|-1,20
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-0,02
|
Seans Raporu
17:11
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17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 4 artarak (% 0.53 ) 6, 733
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, OFSYM, PARSN, DOKTA, TBORG, TURSG, BYDNR, TATEN, ONCSM, GARAN
-
17:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAYSE, PCILT, EGPRO, OZRDN, RTALB, ASGYO, EYGYO, GRSEL, FZLGY, EGEPO
-
17:26
ZRGYO, QNBFB, ULKER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
BIGCH, OZRDN, AKMGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında