***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
30.11.2023 15:20
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. Maddesi uyarınca hazırlanan, Şirketimiz paylarının halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların 30.09.2023 tarihi itibarıyla gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin değerlendirmeleri içeren rapor ekte yer almaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221155
BIST
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15:368.034
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 24,23
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
8.001
En Yüksek
8.049
15:3628,8632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0662
|Açılış
|: 28,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
15:3631,6024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1613
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,5033
15:361.890,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -10,66
|Açılış
|: 1.890,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler15:34
|BINHO
|294,25
|1.163.960.251
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|76.779.124
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|156.010.121
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|111.352.464
|% 10,00
|
|TURGG
|517,00
|22.323.563
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.314.330.285
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.035.677
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|22.395.144
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|7.683.561
|% -9,90
|
|ATATP
|98,75
|329.973.272
|% -7,71
|
|THYAO
|254,75
|4.491.898.408
|% -0,10
|
|SASA
|49,82
|2.267.977.195
|% -2,50
|
|ISCTR
|22,20
|2.159.396.328
|% 1,19
|
|AKBNK
|34,16
|2.010.178.434
|% 0,71
|
|ASELS
|49,04
|1.896.681.706
|% 2,17
|
|ISCTR
|22,20
|2.159.396.328
|% 1,19
|
|EKGYO
|7,46
|681.063.462
|% 0,81
|
|YKBNK
|19,27
|1.469.623.704
|% -0,36
|
|PETKM
|21,82
|1.388.772.175
|% 1,77
|
|AKBNK
|34,16
|2.010.178.434
|% 0,71
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8523
|28,8572
|% -0,25
|
|Euro
|31,5771
|31,6013
|% -0,51
|
|Sterlin
|36,3963
|36,5789
|% -0,55
|
|Frank
|32,8309
|33,0287
|% -0,38
|
|Riyal
|7,6692
|7,7077
|% -0,22
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,04
|25,07
|% 0,66
|
|Platin
|939,15
|941,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,94
|1.022,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,51
|83,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,19
|2.038,47
|% 0,66
|