***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
08.09.2023 17:19
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
104 adet 154/33.6 kV, 80/100 MVA GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ
İhaleyi Açan Taraf
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
08/09/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
İHALEDE 1. OLUNMUŞTUR.
İhale Bedeli
1.574.000.000.-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz,
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ. tarafından 2023/769747 IKN 08/09/2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘'104 adet 154/33.6 kV,
80/100 MVA GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ'' konulu ihaleye katılmış ve 46 adet iş kalemine KDV hariç 1.574.000.000.- TL
(Birmilyarbeşyüzyetmişdörtmilyon Türk Lirası) bedelle en iyi teklifi vererek ihalede 1. olmuştur.
İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.
Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 21,29' dir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193245
BIST