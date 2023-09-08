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***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

08.09.2023 17:19
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
104 adet 154/33.6 kV, 80/100 MVA GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ
İhaleyi Açan Taraf
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
08/09/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
İHALEDE 1. OLUNMUŞTUR.
İhale Bedeli
1.574.000.000.-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz,
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ. tarafından 2023/769747 IKN 08/09/2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘'104 adet 154/33.6 kV,
80/100 MVA GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ'' konulu ihaleye katılmış ve 46 adet iş kalemine KDV hariç 1.574.000.000.- TL
(Birmilyarbeşyüzyetmişdörtmilyon Türk Lirası) bedelle en iyi teklifi vererek ihalede 1. olmuştur.
İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.
Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 21,29' dir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193245


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TMSN 111,10 492.660.352 % 10,00  
MTRYO 9,79 10.233.474 % 10,00  
BRMEN 4,40 1.425.671 % 10,00  
KLRHO 27,72 149.356.483 % 10,00  
GRSEL 55,00 158.474.336 % 10,00  
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Sterlin 33,3945 33,5620 % 0,17  
Frank 29,9547 30,1352 % 0,14  
Riyal 7,1365 7,1723 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.657 1.657 2,22  
Cumhuriyet 11.279 11.450 42,00  
Tam 11.009 11.130 21,00  
Yarım 5.521 5.586 10,00  
Çeyrek 2.752 2.793 5,00  
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