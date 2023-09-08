***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu104 adet 154/33.6 kV, 80/100 MVA GÜÇ TRANSFORMATÖRÜİhaleyi Açan TarafTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi08/09/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuİHALEDE 1. OLUNMUŞTUR.İhale Bedeli1.574.000.000.-İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz,TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ. tarafından 2023/769747 IKN 08/09/2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘'104 adet 154/33.6 kV,80/100 MVA GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ'' konulu ihaleye katılmış ve 46 adet iş kalemine KDV hariç 1.574.000.000.- TL(Birmilyarbeşyüzyetmişdörtmilyon Türk Lirası) bedelle en iyi teklifi vererek ihalede 1. olmuştur.İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 21,29' dir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193245BIST