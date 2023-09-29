***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu104 adet 154/33.6 kV, 80/100 MVA GÜÇ TRANSFORMATÖRÜİhaleyi Açan TarafTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi08/09/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih28/09/2023İhale SonucuKesinleşmiştir.İhale Bedeli1.574.000.000.-TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım1.574.000.000.-TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)% 21,29Açıklamalar08.09.2023 tarihli KAP duyurumuzda Şirketimizin, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından 08/09/2023 tarihinde gerçekleştirilen ihalede en iyi teklifi vererek 1. sırada yer aldığı bildirilmişti.28/09/2023 tarihli ihale komisyonu kararı ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından 08/09/2023 tarihinde gerçekleştirilen ''Toplam 104 adet 154/33.6 kV, 80/100 MVA Güç Transformatörü'' konulu ihaleye ilişkin olarak, 41 adet 154/33.6 kV, 80/100 mVA Güç Transformatörü, 5 adet 154/33.6 kV, 80/100 mVA GIS Güç Transformatörü olmak üzere toplam 46 adet iş kaleminde KDV hariç 1.574.000.000.- TL (Birmilyarbeşyüzyetmişdörtmilyon Türk Lirası) bedelli iş Şirketimize ihale edilmiş ve ihale kararı kesinleşmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198166BIST