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***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

29.09.2023 15:05
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
104 adet 154/33.6 kV, 80/100 MVA GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ
İhaleyi Açan Taraf
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
08/09/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
28/09/2023
İhale Sonucu
Kesinleşmiştir.
İhale Bedeli
1.574.000.000.-TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
1.574.000.000.-TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
% 21,29
Açıklamalar

     08.09.2023 tarihli KAP duyurumuzda Şirketimizin, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından 08/09/2023 tarihinde gerçekleştirilen ihalede en iyi teklifi vererek 1. sırada yer aldığı bildirilmişti.
28/09/2023 tarihli ihale komisyonu kararı ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından 08/09/2023 tarihinde gerçekleştirilen ''Toplam 104 adet 154/33.6 kV,    80/100 MVA Güç Transformatörü'' konulu ihaleye ilişkin olarak, 41 adet 154/33.6 kV, 80/100 mVA Güç Transformatörü, 5 adet 154/33.6 kV, 80/100 mVA GIS Güç Transformatörü olmak üzere toplam 46 adet iş kaleminde KDV hariç 1.574.000.000.- TL (Birmilyarbeşyüzyetmişdörtmilyon Türk Lirası) bedelli iş Şirketimize ihale edilmiş ve ihale kararı kesinleşmiştir. 
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. 
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198166


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ISKUR 3.795.000,00 15.180.000 % 10,00  
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Cumhuriyet 11.207 11.377 -30,00  
Tam 10.981 11.076 -12,00  
Yarım 5.507 5.561 -6,00  
Çeyrek 2.745 2.780 -3,00  
Gümüş.Ons 23,42 23,44 0,81  
Gümüş Gr. 20,46 20,48 0,54  
B. Petrol 94,06 94,06 0,96  
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