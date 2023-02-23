***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiHayır (No)Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 850.000.000 TL'den 998.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin halka arz işlemlerinin tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.01.2023 tarihli kararı ile esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadil edilerek, esas sözleşme değişikliğinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuru yapılmıştı. İlgili başvurumuz Kurul'un 21.02.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-33529 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, Kurul tarafından onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu açıklamaya ekli yeni şekliyle Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesi üzerine, Şirketimiz tescil işlemlerinin tamamlandığı hususunu da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyuracaktır.Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116302BIST