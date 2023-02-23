***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2023 15:27
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 850.000.000 TL'den 998.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin halka arz işlemlerinin tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.01.2023 tarihli kararı ile esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadil edilerek, esas sözleşme değişikliğinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuru yapılmıştı. İlgili başvurumuz Kurul'un 21.02.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-33529 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, Kurul tarafından onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu açıklamaya ekli yeni şekliyle Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesi üzerine, Şirketimiz tescil işlemlerinin tamamlandığı hususunu da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyuracaktır.
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116302
BIST
16:215.077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,64
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
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5.118
En Düşük
5.044
16:2118,8740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
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18,9095
En Düşük
18,8123
16:2120,0257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 20,3250
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|Önceki Kapanış
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20,4295
En Düşük
19,9165
16:211.107,97
En Yüksek
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|| 0,99
|Açılış
|: 1.107,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler16:21
|SDTTR
|92,95
|77.097.756
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|23.386.944
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|94.424.641
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|1.383.197
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|11.749.272
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,52
|41.053.991
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|16.923.605
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|14.914.228
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|129.633.158
|% -10,00
|
|NUHCM
|148,50
|51.359.660
|% -10,00
|
|KRDMD
|20,82
|4.871.751.671
|% -7,79
|
|EREGL
|44,62
|3.160.936.090
|% -1,93
|
|AKBNK
|16,17
|3.044.129.254
|% 0,68
|
|THYAO
|136,90
|2.473.582.898
|% 0,37
|
|OYAKC
|40,14
|2.276.992.564
|% -3,32
|
|KRDMD
|20,82
|4.871.751.671
|% -7,79
|
|EKGYO
|8,01
|1.595.694.068
|% -0,37
|
|AKBNK
|16,17
|3.044.129.254
|% 0,68
|
|YKBNK
|9,20
|1.488.962.815
|% 0,44
|
|ISCTR
|11,04
|1.229.508.100
|% 1,10
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8681
|18,8740
|% 0,01
|
|Euro
|20,0202
|20,0257
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,6667
|22,7804
|% 0,04
|
|Frank
|20,1694
|20,2909
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0142
|5,0394
|% -0,02
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-0,84
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,05
|
|Cumhuriyet
|7.560
|7.600
|-105,00
|
|Tam
|7.571
|7.623
|-18,00
|
|Yarım
|3.699
|3.730
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.865
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|0,05
|
|B. Petrol
|81,44
|81,44
|0,84
|
Seans Raporu
16:21
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-
16:36SOKE
Yüzde 7.03 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 817, 994 adet işlem
-
16:35GESAN
Yüzde 8.18 oranında artışla 234.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 748, 466 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.02 ) 5, 612
-
16:34XU100
Endeks 5, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 53, 262.00 milyon TL de
-
16:33MIATK
Yüzde 5.87 oranında artışla 97.40 lira fiyatla işlem gören hissede 939, 989 adet işlem