***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz,Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ile 23.12.2022 tarihinde imzalanan 319.450.000.00- TL (KDV Hariç), (Üçyüzondokuzmilyondörtyüzellibin TürkLirası) 6 adet 250 mvA oto transformatör sözleşmesi kapsamında üretimi gerçeleştirilen, 3 adet 250 mvA oto transformatörün kabul işlemleri 28.03.2023 tarihinde gerçekleştirilerek satışı tamamlanmıştır.Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129197BIST