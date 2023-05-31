***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2023 14:26
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce,
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ile 23.12.2022 tarihinde imzalanan 162.840.000.-TL (Yüzaltmışikimilyonsekizyüzkırkbin Türk Lirası - KDV Dahil) tutarındaki TEİAŞ 2022-MYD/30 sözleşmesi kapsamında üretimi gerçekleştirilen, 3 adet 420 kV, 250 MVAr Reaktörün kabul işlemleri 30.05.2023 tarihinde gerçekleştirilerek alınan siparişin satışı tamamlanmıştır. Alınan %10 avans tutarından sonra kalan tutar en geç 30 gün içerisinde tahsil edilecektir.
Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı % 1,87'dir.
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154961
BIST
16:324.957
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,61
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.982
16:3220,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,2094
|Açılış
|: 20,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
16:3222,2727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2519
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
16:321.307,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 19,28
|Açılış
|: 1.307,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler16:32
|AVHOL
|33,88
|179.130.183
|% 10,00
|
|GRTRK
|19,26
|185.598.678
|% 9,99
|
|KONKA
|36,34
|56.927.045
|% 9,99
|
|KOPOL
|44,12
|634.378.921
|% 9,97
|
|CVKMD
|152,60
|245.846.557
|% 9,94
|
|ISKUR
|690.300,00
|1.380.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|7.882.843
|% -9,97
|
|BRKO
|3,65
|714.896
|% -6,41
|
|VKFYO
|8,87
|71.882.401
|% -5,34
|
|GSRAY
|8,35
|464.419.073
|% -5,11
|
|THYAO
|147,60
|5.918.813.848
|% 0,41
|
|YKBNK
|10,41
|3.801.340.607
|% 1,36
|
|AKBNK
|16,50
|3.423.641.676
|% 0,79
|
|GARAN
|27,42
|3.140.157.190
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,55
|2.877.354.904
|% -0,43
|
|YKBNK
|10,41
|3.801.340.607
|% 1,36
|
|ISCTR
|11,55
|2.877.354.904
|% -0,43
|
|EKGYO
|7,32
|1.582.709.645
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,50
|3.423.641.676
|% 0,79
|
|KOZAL
|22,72
|2.638.844.652
|% 6,17
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6966
|20,7049
|% 1,02
|
|Euro
|22,2308
|22,2727
|% 1,14
|
|Sterlin
|25,5535
|25,6816
|% 1,05
|
|Frank
|22,6423
|22,7786
|% 0,77
|
|Riyal
|5,5030
|5,5306
|% 1,28
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|9,61
|
|Altın Gr.
|1.307
|1.307
|19,28
|
|Cumhuriyet
|9.068
|9.205
|85,00
|
|Tam
|9.011
|9.259
|82,37
|
|Yarım
|4.425
|4.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.283
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,50
|15,52
|0,26
|
|B. Petrol
|73,24
|73,24
|-0,47
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:47KAYSE
Yüzde 7.30 oranında artışla 16.75 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 996, 494 adet işlem
-
16:46TUKAS
Yüzde 4.23 oranında artışla 14.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 143, 633 adet işlem
-
16:45XU100
Endeks 4, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 63, 635.00 milyon TL de
-
16:45ZEDUR
Yüzde 5.40 oranında artışla 39.80 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 275 adet işlem
-
16:43MRGYO
Yüzde 4.71 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 943, 031 adet işlem