***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce,Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ile 23.12.2022 tarihinde imzalanan 162.840.000.-TL (Yüzaltmışikimilyonsekizyüzkırkbin Türk Lirası - KDV Dahil) tutarındaki TEİAŞ 2022-MYD/30 sözleşmesi kapsamında üretimi gerçekleştirilen, 3 adet 420 kV, 250 MVAr Reaktörün kabul işlemleri 30.05.2023 tarihinde gerçekleştirilerek alınan siparişin satışı tamamlanmıştır. Alınan %10 avans tutarından sonra kalan tutar en geç 30 gün içerisinde tahsil edilecektir.Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı % 1,87'dir.Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154961BIST