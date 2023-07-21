***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 21.07.2023 tarihinde toplanarak,Ana ürün gruplarından olan dağıtım trafoları bölümünün kapasite kulanım oranının % 80'lerin üzerine çıkması, yurt içi ve yurt dışından alınan siparişler ve talepteki artış seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemde gerekli kapasite ihtiyacını karşılamak üzere, mevcut kapasitenin % 60 oranında artırılmasına yönelik gerekli yatırımların yapılması ve söz konusu yatırımların 1 yıllık süre içerisinde tamamlanmasına karar vermiştir.Yatırım süreci ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174348BIST