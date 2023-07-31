***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.07.2023 09:43
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurulu tarafından, güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, Şirketimizin de içinde bulunduğu bazı teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize tebliğ edilmiştir.
Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu şirketlerin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.
Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176986
BIST
'
12:307.231
En Düşük
|Değişim
|: 2,31%
|| 163,59
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.233
12:3026,9874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1109
|Açılış
|: 26,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
12:3029,7656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1277
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
12:301.695,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.695,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.700,98
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler12:28
|CWENE
|286,10
|662.594.330
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|553.810.000
|% 10,00
|
|AYCES
|217,80
|60.098.817
|% 10,00
|
|SAYAS
|49,50
|56.566.866
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|374.650.965
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|243.914.099
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|163.067.895
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|8.710.750
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|818.594
|% -9,96
|
|AVHOL
|116,10
|18.258.467
|% -9,93
|
|EREGL
|40,38
|5.048.591.434
|% 4,99
|
|ASTOR
|110,80
|4.610.727.594
|% 9,38
|
|THYAO
|235,20
|3.989.300.581
|% 0,09
|
|YKBNK
|14,23
|3.509.945.012
|% 2,01
|
|KCHOL
|135,90
|3.061.520.388
|% 1,27
|
|YKBNK
|14,23
|3.509.945.012
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,29
|830.846.213
|% 5,67
|
|EKGYO
|8,60
|1.262.171.603
|% 1,18
|
|SKBNK
|3,17
|457.595.894
|% 1,60
|
|ISCTR
|15,32
|1.927.874.305
|% 1,79
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9567
|26,9622
|% 0,32
|
|Euro
|29,7510
|29,7606
|% 0,41
|
|Sterlin
|34,5545
|34,7277
|% 0,38
|
|Frank
|30,8705
|31,0565
|% 0,31
|
|Riyal
|7,1657
|7,2017
|% 0,31
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-3,43
|
|Altın Gr.
|1.694
|1.694
|1,18
|
|Cumhuriyet
|11.273
|11.444
|-52,00
|
|Tam
|11.034
|11.114
|-29,00
|
|Yarım
|5.521
|5.583
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.791
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,99
|21,02
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,06
|