***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2023 19:41
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz,
"Astor Transformatör Enerji Turizm İnşaat ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi" Bağdat Şubesi Bağdat/Irak'ta 2019 yılında tescil edilmiştir.
İhracat pazarları arasında Irak'ın da önemli bir pay alması ve bu ülkeye yapılan ihracatın artış eğiliminde olması nedeniyle, Şubenin faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak üzere, Irak Şubesinin şirketimizin güncel unvanı ile tescilinin yenilenerek daha güçlü bir yapılanma ile faaliyetlerine devam etmesi yönünde Yönetim Kurulumuzun 22/08/2023 tarihli toplantısında karar alınmıştır.
Bu kapsamda Şirketimizin Irak Şubesinin unvanının Astor Enerji A.Ş. Irak Şubesi olarak tescil edilmesi, organizasyonel yapılanmasının yeniden tesis edilmesi yönünde çalışmalara başlanılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188829
BIST
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17:137.638
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 35,67
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
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7.476
En Yüksek
7.873
17:1325,6834
En Yüksek
|Değişim
|: -5,54%
|| -1,5059
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
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27,2708
En Düşük
25,2549
17:1327,9830
En Yüksek
|Değişim
|: -5,23%
|| -1,5433
|Açılış
|: 28,5500
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|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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29,7379
En Düşük
27,3386
17:131.586,53
En Yüksek
|Değişim
|: -5,24%
|| -87,71
|Açılış
|: 1.586,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
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1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:11
|GARAN
|54,45
|6.572.336.866
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|127.350.422
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|29.816.252
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|292,00
|2.519.834.304
|% -10,98
|
|KAYSE
|48,60
|2.224.308.353
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.061.794
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|210.133.722
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|336.994.160
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,88
|14.010.285.484
|% 9,61
|
|ISCTR
|18,15
|13.074.044.988
|% 8,10
|
|THYAO
|237,20
|12.273.117.170
|% -1,04
|
|AKBNK
|30,30
|11.070.679.820
|% 9,54
|
|KLSER
|115,20
|10.406.237.279
|% -9,58
|
|YKBNK
|16,88
|14.010.285.484
|% 9,61
|
|ISCTR
|18,15
|13.074.044.988
|% 8,10
|
|EKGYO
|8,60
|5.004.963.198
|% -4,23
|
|SKBNK
|4,15
|2.093.670.733
|% 5,60
|
|AKBNK
|30,30
|11.070.679.820
|% 9,54
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6685
|25,7439
|% -5,32
|
|Euro
|27,8279
|27,9976
|% -5,18
|
|Sterlin
|32,4496
|32,6123
|% -5,88
|
|Frank
|29,0990
|29,2743
|% -5,65
|
|Riyal
|6,8462
|6,8806
|% -5,24
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|1,74
|
|Altın Gr.
|1.586
|1.586
|-88,06
|
|Cumhuriyet
|11.098
|11.266
|-409,00
|
|Tam
|10.745
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.389
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.686
|2.771
|-79,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,03
|20,05
|-1,21
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-0,74
|
Seans Raporu
17:11
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17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 4 artarak (% 0.53 ) 6, 733
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, OFSYM, PARSN, DOKTA, TBORG, TURSG, BYDNR, TATEN, ONCSM, GARAN
-
17:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAYSE, PCILT, EGPRO, OZRDN, RTALB, ASGYO, EYGYO, GRSEL, FZLGY, EGEPO
-
17:26
ZRGYO, QNBFB, ULKER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
BIGCH, OZRDN, AKMGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında