***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz,"Astor Transformatör Enerji Turizm İnşaat ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi" Bağdat Şubesi Bağdat/Irak'ta 2019 yılında tescil edilmiştir.İhracat pazarları arasında Irak'ın da önemli bir pay alması ve bu ülkeye yapılan ihracatın artış eğiliminde olması nedeniyle, Şubenin faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak üzere, Irak Şubesinin şirketimizin güncel unvanı ile tescilinin yenilenerek daha güçlü bir yapılanma ile faaliyetlerine devam etmesi yönünde Yönetim Kurulumuzun 22/08/2023 tarihli toplantısında karar alınmıştır.Bu kapsamda Şirketimizin Irak Şubesinin unvanının Astor Enerji A.Ş. Irak Şubesi olarak tescil edilmesi, organizasyonel yapılanmasının yeniden tesis edilmesi yönünde çalışmalara başlanılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188829BIST