***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Özgür Ulupınar, işlerinin yoğunluğu nedeniyle Şirketimizdeki yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine en kısa sürede yeni bir atama yapılacak olup, bu konudaki gelişmeye ilişkin ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243787BIST