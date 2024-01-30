***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2024 18:03
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Özgür Ulupınar, işlerinin yoğunluğu nedeniyle Şirketimizdeki yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine en kısa sürede yeni bir atama yapılacak olup, bu konudaki gelişmeye ilişkin ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243787
BIST
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18:058.474
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|88,00
|583.608.274
|% 10,00
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|BYDNR
|32,78
|119.159.981
|% 10,00
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|BURVA
|115,50
|52.146.716
|% 10,00
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|MRSHL
|2.002,00
|348.717.848
|% 10,00
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|MIPAZ
|78,10
|44.400.548
|% 10,00
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|YBTAS
|184.500,00
|4.952.988
|% -8,33
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|VAKFN
|5,53
|219.245.019
|% -6,90
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|QNBFL
|830,50
|4.512.720
|% -6,58
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|SUMAS
|258,25
|2.472.700
|% -6,26
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|RALYH
|80,90
|63.379.917
|% -5,88
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|THYAO
|272,00
|9.880.015.837
|% -0,73
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|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
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|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
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|EREGL
|43,34
|3.398.228.943
|% -0,87
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|TCELL
|69,35
|3.240.454.727
|% 0,07
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|EKGYO
|10,15
|2.910.810.534
|% -0,49
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|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
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|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
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|QUAGR
|4,03
|645.477.761
|% -0,25
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|PETKM
|21,78
|3.183.810.118
|% 1,49
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,3498
|30,3558
|% 0,03
|
|Euro
|32,9386
|32,9528
|% 0,16
|
|Sterlin
|38,2710
|38,4629
|% -0,47
|
|Frank
|34,9953
|35,2061
|% -0,26
|
|Riyal
|8,0728
|8,1133
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,95
|22,98
|% 0,66
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|Platin
|916,26
|917,53
|% 0,66
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|Paladyum
|970,91
|976,48
|% 0,66
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|Brent Pet.
|81,73
|81,73
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.030,90
|2.031,24
|% 0,66
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