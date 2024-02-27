***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023 yılsonu finansal sonuçlarının ve 2024 yılı beklentilerinin yeraldığı yatırımcı sunumu ekte sunulmuştur.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252103BIST