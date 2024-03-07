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***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.03.2024 22:08
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Astor Enerji A.Ş. ("Astor"), kontrol sahibi pay sahibi Feridun Geçgel ve Astor Holding A.Ş.'den aşağıdaki açıklamayı almıştır:
7 Mart 2024 tarihinde, Astor Holding A.Ş., Astor'un Yönetim Kurulu başkanı ve kontrol sahibi pay sahibi olan Feridun Geçgel'den, her biri pay başına 119 TL değer üzerinden 79.850.000 adet (B) Grubu Astor payını iktisap etmiştir. Devre konu bu payların tamamı Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeyen niteliktedir ve Astor'un toplam çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %8'ine tekabül etmektedir.
Astor Holding A.Ş., tamamen Feridun Geçgel ve Enver Geçgel'e (Astor Yönetim Kurulu başkan yardımcısı) aittir. Feridun Geçgel'in bireysel portföyünden pay devri gerçekleştirilmesi kararı, operasyonların etkinleştirilmesi ve Astor'un kurumsal yapısının optimize edilmesi yönünde devam eden çalışmaların bir parçası olarak verilmiştir.
Bu devir üzerine Feridun Geçgel, Astor'daki %70,96 oranındaki doğrudan pay sahipliği dahil, Astor'da doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık %74,96 oranında pay sahibi olmaya devam edecektir. Bu doğrultuda Feridun Geçgel, Astor'un yönetim kontrolüne sahip olmayı sürdürecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256569


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