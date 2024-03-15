***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAstor Holding A.Ş. tarafından iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.Astor Holding A.Ş. Astor Enerji A.Ş. de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %2,99 unu temsil eden 29.900.000 adet B Grubu payın satışını duyurmaktadır. İşlem, pay başına 96,26 TL den fiyatlandırılmış ve yaklaşık 2,88 milyar TL brüt hasılat elde edilmiştir.Satış, ilgili yatırımcının doğrudan yaklaşımını takiben, Türkiye dışında yerleşik uluslararası bir kurumsal yatırımcıya plasman yoluyla gerçekleştirilmiştir.Takas işleminin Borsa İstanbul dışında 19 Mart 2024 tarihinde borsa dışı gerçekleşmesi beklenmektedir.HSBC Bank PLC işlem ile ilgili olarak Astor Holdingin tek plasman temsilcisi olarak görev almıştır.Astor Holding A.Ş. paylarının tamamı Feridun Geçgel ve Enver Geçgel e aittir. Astor Holding mevcut durumda ASTOR un çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %8,0 ine sahiptir ve İşlemin başarıyla tamamlanması ile birlikte Astor Holdingin ASTOR daki doğrudan pay sahipliğinin yaklaşık %5,01 olması beklenmektedir.Feridun Geçgel, ASTOR daki %70,96 doğrudan pay sahipliği de dahil, ASTOR da toplam yaklaşık %73,46 pay sahipliği ile ASTOR un çoğunluk pay sahibi olarak kalmaya devam edecektir. Bu doğrultuda, Feridun Geçgel ASTOR un yönetim kontrolüne sahip olmayı sürdürecektir.Feridun Geçgel ve Astor Holding, ASTOR un gelecekteki başarısını desteklemeyi sürdürmektedir.İşlemin işbu duyuruya göre başarıyla tamamlanmasına bagˆlı olarak, her biri mutat istisnalara tabi olmak u¨zere, Astor Holding elindeki geriye kalan ASTOR payları ile ilgili olarak, HSBC ile anlaşılan mutat 180 günlük bir pay devir kısıtı süresine, ayrıca Feridun Geçgel ise, elindeki geriye kalan ASTOR payları ile ilgili olarak, HSBC ile anlaşılan 60 günlük bir pay devir kısıtı su¨resine tabi olacaktır.Prudential Regulation Authority tarafından yetkilendirilen ve Birleşik Krallıkta Financial Conduct Authority ve Prudential Regulation Authoritynin düzenlemelerine tabi olan HSBC, Astor Holdingin plasman temsilcisi olarak hareket etmekte olup, bu açıklamada yer alan hususlarda Astor Holding haricinde başka hiçbir kişinin plasman temsilcisi olarak görev almamıştır ve Astor Holding dışında hiçbir kimseye karşı HSBC müşterilerine sağlanan korumaları sagˆlamak veya burada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunmak konusunda sorumlu olmayacaktır. Ne HSBC ne de HSBC grubunun iştirak veya teşebbüslerinden herhangi biri, bu açıklama veya bu açıklamada atıfta bulunulan herhangi bir konu ile bağlantılı olarak HSBC nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı herhangi bir görev, yükümlülük veya sorumluluk ile dogˆrudan veya dolaylı, sözleşme, haksız fiil, mevzuat veya başka bir s¸ekilde yükümlü değildir veya bunları kabul etmemiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258957BIST