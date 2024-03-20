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***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.03.2024 09:15
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Astor Holding A.Ş. tarafından iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.
"Astor Holding A.Ş.'nin ("Astor Holding") Astor Enerji A.Ş.'de sahip olduğu payların, 15 Mart 2024 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Türkiye dışında yerleşik uluslararası bir kurumsal yatırımcıya plasman yoluyla satışına ilişkin borsa dışı takas işleminin bugün itibarıyla tamamlandığını duyurmaktayız.
Aşağıdaki tablo işlemle ilgili detaylı bilgileri göstermektedir:
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alış/Satış
İşlem Gören Hisselerin Nominal Değeri (TL)
Alım Satım Fiyatı (TL / EA)
İşlem Tutarı (TL)
İşlem Öncesi Doğrudan Sahip Olunan Hisselerin Nominal Değeri (TL)
İşlem Öncesi Doğrudan Sahip Olunan Payların Şirketin Toplam Sermayesine Oranı (%)
İşlem Öncesi Doğrudan Sahip Olunan Oy Haklarının Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
İşlem Sonrası Doğrudan Elde Tutulan Hisselerin Nominal Değeri (TL)
İşlem Sonrası Doğrudan Sahip Olunan Payların Şirketin Toplam Sermayesine Oranı (%)
İşlem Sonrası Doğrudan Sahip Olunan Oy Haklarının Toplam Oy Haklarına Oranı (%)

14 Mart 2024
Satış
29.900.000
96,26
2.878.174.000
79.850.000
8,00
4,76
49.950.000
5,01
2,98

Prudential Regulation Authority tarafından yetkilendirilen ve Birleşik Krallık'ta Financial Conduct Authority ve Prudential Regulation Authority'nin düzenlemelerine tabi olan HSBC Astor Holding'in plasman temsilcisi olarak hareket etmekte olup, bu açıklamada yer alan hususlarda Astor Holding haricinde başka hiçbir kişinin plasman temsilcisi olarak görev almamıştır ve Astor Holding dışında hiçbir kimseye karşı HSBC müşterilerine sağlanan korumaları sağlamak veya burada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunmak konusunda sorumlu olmayacaktır. Ne HSBC ne de HSBC grubunun iştirak veya teşebbüslerinden herhangi biri, bu açıklama veya bu açıklamada atıfta bulunulan herhangi bir konu ile bağlantılı olarak HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı herhangi bir görev, yükümlülük veya sorumluluk ile (doğrudan veya dolaylı, sözleşme, haksız fiil, mevzuat veya başka bir şekilde) yükümlü değildir veya bunları kabul etmemiştir."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260435


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PAPIL 128,80 155.956.347 % 5,23  
SUMAS 552,50 818.805 % 4,05  
ISBIR 132,50 4.064.540 % 3,27  
ATSYH 48,10 3.427.768 % 3,22  
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Euro 35,2259 35,2553 % 0,18  
Sterlin 42,1733 42,3847 % -0,05  
Frank 37,3018 37,4888 % -0,12  
Riyal 8,8486 8,8930 % 0,06  
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Gümüş ONS 24,89 24,91 % 0,66  
Platin 892,47 894,55 % 0,66  
Paladyum 988,96 994,11 % 0,66  
Brent Pet. 87,16 87,16 % 0,66  
Altın Ons 2.157,08 2.157,44 % 0,66  
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