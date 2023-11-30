***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.11.2023 15:21
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
OLCAY DOĞAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FİNANS - MALİ İŞLER VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ 17.01.2023 03122670156 yatirimci.iliskileri@astoras.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 212095
OLCAY DOĞAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FİNANS - MALİ İŞLER VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ 17.01.2023 03122670156 yatirimci.iliskileri@astoras.com.tr KREDİ DERECELENDİRME LİSANSI 919504
OLCAY DOĞAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FİNANS - MALİ İŞLER VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ 17.01.2023 03122670156 yatirimci.iliskileri@astoras.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 702609
FATİH GÖREN KIDEMLİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 30.10.2023 03122670156 yatirimci.iliskileri@astoras.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 213760
FATİH GÖREN KIDEMLİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 30.10.2023 03122670156 yatirimci.iliskileri@astoras.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 702996
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OLCAY DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı (Finans, Muhasebe ve Mali İşler Direktörü) Üst Düzey Yönetici
MEHMET DEMİR Genel Müdür Yardımcısı (Üretim-Dağıtım Transformatörleri) Elektrik Mühendisi
ALİŞAN TAŞTAN Genel Müdür Yardımcısı (Satış) Elektrik Mühendisi
FATİH IŞIK Genel Müdür Yardımcısı (Yatırım ve Teknik Hizmetler) Elektrik Mühendisi
UĞUR GÖKÇE Genel Müdür Yardımcısı (Üretim-Anahtarlama Ürünleri) Elektrik Mühendisi
EMRAH ARSLAN Genel Müdür Yardımcısı (Üretim-Güç Transformatörleri) Elektrik Mühendisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221156
BIST