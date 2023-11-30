***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoOLCAY DOĞAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FİNANS - MALİ İŞLER VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ 17.01.2023 03122670156 yatirimci.iliskileri@astoras.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 212095OLCAY DOĞAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FİNANS - MALİ İŞLER VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ 17.01.2023 03122670156 yatirimci.iliskileri@astoras.com.tr KREDİ DERECELENDİRME LİSANSI 919504OLCAY DOĞAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FİNANS - MALİ İŞLER VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ 17.01.2023 03122670156 yatirimci.iliskileri@astoras.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 702609FATİH GÖREN KIDEMLİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 30.10.2023 03122670156 yatirimci.iliskileri@astoras.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 213760FATİH GÖREN KIDEMLİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 30.10.2023 03122670156 yatirimci.iliskileri@astoras.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 702996Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOLCAY DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı (Finans, Muhasebe ve Mali İşler Direktörü) Üst Düzey YöneticiMEHMET DEMİR Genel Müdür Yardımcısı (Üretim-Dağıtım Transformatörleri) Elektrik MühendisiALİŞAN TAŞTAN Genel Müdür Yardımcısı (Satış) Elektrik MühendisiFATİH IŞIK Genel Müdür Yardımcısı (Yatırım ve Teknik Hizmetler) Elektrik MühendisiUĞUR GÖKÇE Genel Müdür Yardımcısı (Üretim-Anahtarlama Ürünleri) Elektrik MühendisiEMRAH ARSLAN Genel Müdür Yardımcısı (Üretim-Güç Transformatörleri) Elektrik Mühendisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221156BIST