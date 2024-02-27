***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/01/2024Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimiz,2023 Yıl Sonu Sorumluluk BeyanıKamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252098BIST