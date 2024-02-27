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***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

27.02.2024 06:21
***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu


***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

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Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
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Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Astor Enerji A.Ş. faaliyette bulunduğu sektör, üretim bölgesi ve üretim tesisi ile tedarik ve teslim zincirlerinin gerektirdiği yasalara ve çevresel sosyal düzenlemelere uygun bir anlayışla faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiştir. Kamuya açıklanmamakla birlikte Çevresel risklerin belirlenmesi, Risk Değerlendirme Prosedürü, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi Prosedürü mevcut olup fiilen uygulanmaktadır. https://astoras.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim https://astoras.com.tr/tr/kalite/entegre-politika-10
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, ÇSY politikalarının bir bölümünü WEB sitesinde açıklamıştır. Astor Enerji 105.000m2 kapalı alanlı üretim tesisinin çatısında inşa ettiği 6,6 MW GES ile enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca, 2023 yılında yatırımı tamamlanan 14 MW GES yatırımı 2024 yılı ilk çeyreğinde faaliyete geçeçcektir. Yine temiz enerji ve sıfır emisyon içerikli elektrikli araç şarj İstasyonu Yatırımları Ülkemiz genelinde devam etmektedir.Şirketin Entegre Politikası mevcuttur. https://astoras.com.tr/tr/astor/insan-kaynaklari https://astoras.com.tr/tr/is-basvurusu https://astoras.com.tr/tr/staj-basvurusu Enerji Politikası https://astoras.com.tr/tr/kalite/iso-50001%3A2018-16 2Ç Y.K.Faliyet Raporunun 6.3. “Bağış ve Sosyal Sorumluluk” ile 13.2. Çalışanların Sosyal Hakları” bölümlerinde de bilgi verilmiştir. https://astoras.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/mali-tablo
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